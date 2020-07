Calcio a 5, campionati nazionali al via il 17 ottobre

1 LUGLIO 2020. Stabilite nel Consiglio Direttivo di ieri le date che segneranno l’inizio dell’attività agonistica maschile e femminile della nuova stagione. All’interno del Consiglio Direttivo, svoltosi nella giornata di martedì 30 giugno presso la Sala Conferenze del CR Lazio in Roma, è stata fissata la data di inizio dei campionati per la stagione sportiva 2020/2021. Un unico weekend per ripartire tutti insieme a metà ottobre: scatta così ufficialmente il conto alla rovescia per tornare nei palazzetti e godere dello spettacolo del pallone a rimbalzo controllato.