Dal 6 al 10 luglio, chiuse le gallerie sulla Mattinata – Vieste

, 02 luglio 2020. Rimarranno nuovamente chiuse al traffico, dal 6 al 10 luglio prossimi, le gallerie, in territorio di Mattinata, che da Manfredonia conduco a Vieste. A comunicarlo l’Anas, con ordinanza n. 60/2020, a firma del responsabile della struttura territoriale, Vincenzo Marzi. La chiusura, fa sapere l’Anas, si è resa necessaria a seguito dei lavori di efficientamento energetico delle gallerie San Benedetto, Papone e Sperlonga, site sulla SS 688 “Variante di Mattinata”. Nei tre tunnel, riferisce l’Anas, dovrà essere effettuata l’installazione di nuovi quadri di comando per gli impianti di illuminazione a LED installati, nonché delle relative sonde di velo per il loro funzionamento.

La chiusura, come detto, avrà luogo dalle ore 8:00 di lunedì, 6 luglio 2020, fino alle ore alle ore 19:00 del 10 luglio 2020, in modo continuativo (quindi, giorno e notte) con deviazione del traffico veicolare sulle SS 89 e SP 53. (www.garganotv.com)