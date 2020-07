Duplice omicidio Agostino, chiesto rinvio a giudizio per presunti autori

. La Procura Generale di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Antonino Madonia e Gaetano Scotto per il duplice omicidio dell’agente Agostino e della moglie incinta; e di Francesco Paolo Rizzuto per il reato di favoreggiamento aggravato. La sera del 5 agosto 1989 l’agente della Polizia di Stato Antonino Agostino e la giovane moglie Giovanna Ida Castelluccio furono uccisi a colpi di arma da fuoco davanti all’ingresso dell’abitazione estiva della famiglia Agostino, in territorio di Villagrazia di Carini (Palermo). A sparare furono due killers giunti a bordo di una moto di grossa cilindrata, successivamente rinvenuta parzialmente bruciata non distante dal luogo dell’eccidio. La signora Castelluccio si trovava in stato interessante.