Foggia “Rione Biccari, area curata da Mongelli e abbandonata da Landella”

Foggia, 02 luglio 2020. Un problema di cui ii Foggia vogliono farsi carico con l’aiuto del PD e del gruppo consiliare, quello dei parchi cittadini, in particolare Rione Biccari. Per questo hanno organizzato una petizione. Per questo hanno realizzato una serie di foto (vedi galleria) sulle strutture del quartiere.

“Il degrado – scrivono in una nota- deriva principalmente dall’incuria dell’attuale amministrazione mentre con Mongelli l’area era curata, nonostante fosse in periferia, dotata di attrezzature all’avanguardia e anche di hot-spot wi-fi per internet gratuito. Per i primi anni l’utilizzo dell’area da parte dei residenti aveva tenuto lontano potenziali vandali, ma col passare del tempo la zona è stata via via trascurata, l’hot-spot ha smesso di funzionare, e la manutenzione non è stata più effettuata. La zona si è degradata sempre di più a causa di atti vandalici favoriti dalla mancanza di vigilanza.A questo si aggiunge la presenza di un cantiere abbandonato da anni che è diventato una discarica di rifiuti”.

Ritengono che questa descrizione potrebbe essere estesa a quasi tutte le aree verdi cittadine, “spesso incolte e bersaglio di atti vandalici, non agibili a causa della sporcizia e del degrado. Una città come la nostra, con un clima che permette di godere degli spazi aperti per molti mesi all’anno, avrebbe bisogno di più aree verdi, alberi con folte chiome ombreggianti, spazi fitness e tante, ma davvero tante piste ciclabili curate e ben strutturate”.