Gatta “Lavori sulla SP 141 a Manfredonia Porta del Gargano”

Foggia, 02 luglio 2020. “Nelle scorse settimane avevo annunciato che per le strade costiere del Gargano e di collegamento con i siti Unesco è stato elaborato un piano di interventi inserito nella programmazione dell’Ente ed approvato con il bilancio 2020, per un importo complessivo di circa € 1.500.000,00. Oggi è iniziato un primo intervento di “Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile lungo la strada provinciale 141 ( delle Saline)” in agro di Manfredonia, un tratto particolarmente critico, per un importo complessivo di €225.000,00″.

Lo riporta sui social il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta.