Il manfredoniano Max Ciociola chiude un accordo con Spotify

Di lui Mark Zuckerberg, in Italia nel 2016, ha detto: “Oggi le buone idee si sviluppano un po’ ovunque nel mondo. In Europa è nata Spotify.“. Ieri Spotify ha lanciato una nuova funzione in 26 Paesi, tra cui India e paesi del Sud-est asiatico e America Latina. Una funzione che permette di leggere in tempo reale i testi delle canzoni e che è stata realizzata proprio dala società di Ciociola. Per leggere i testi nella lingua originale della canzone agli utenti basterà toccare la scheda “lyrics” nella parte inferiore della schermata. “Questa è per me un’ulteriore conferma al nostro lavoro” ha raccontato ieri Max sul sito Millionaire . Così come hanno fatto Apple Music, Amazon Music, Vevo, Instagram, Google. Oggi gestiamo il 95% del mercato dei servizi musicali digitali. E sono estremamente orgoglioso di questo lavoro iniziato 10 anni fa… La musica è molto di più della musica”.