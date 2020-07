Gargano, 02 luglio 2020. “La Lega sempre attenta e al fianco delle partite IVA, abbandonate e martoriate da questo Governo, ha ottenuto che le imprese del settore tessile-moda che certificheranno le rimanenze di magazzino dovute all’emergenza covid-19 e quindi al cambio di stagione che è stato penalizzato dal lockdown, potranno accedere a un fondo grazie al quale il 30% dell’invenduto potrà essere portato in credito d’imposta. Ringraziamo i nostri parlamentari che come sempre mostrano una marcia in più portando le soluzioni ai problemi della vita reale, contro un Governo che pensa alle regolarizzazioni di immigrati o bonus monopattini.

In Capitanata questa battaglia al fianco di un settore molto in crisi la stiamo portando egregiamente avanti con il Segretario cittadino Lega Cerignola Vincenzo Specchio, che già durante i mesi di piena pandemia aveva portato all’attenzione un altro problema, poi passato sempre grazie ad un emendamento proposto dei parlamentari Lega sulla sospensione dei protesti. Lega unico partito attento veramente alle esigenze delle categorie produttive, sempre capace di dare risposte al territorio”.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia