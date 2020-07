Lusy Murgo “La pizza Art arriva anche a Manfredonia”

, 02 luglio 2020. “La pizza Art arriva anche a Manfredonia“. Lo dice a StatoQuotidiano, rinomata pizzaiola originaria del centro sipontino.

“Oggi si è concluso il corso di pizza Art conferita a Lusy dal maestro Gio Landi, referente territoriale”. Lusy racconta che “nonostante questo periodo negativo vissuto a causa del Covid-19” non si è mai abbattuta, ma al contrario ha continuato a “credere nel suo sogno e a studiare per renderlo concreto senza mancare neanche per un attimo di positività”.

“Questa pizza viene dedicata al locale il quale svolge le sue mansioni e la sua professionalità al 360 gradi”.

Concludiamo dicendo che i corsi di lusy riprenderanno a fine settembre. “Sii te stesso e di’ quel che pensi: chi se la prende non conta e chi conta non se la prende.”