Manfredonia, entrate da sanzioni al Codice della Strada: totale accertamento € 770.016,78

, 02 luglio 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato determinato di accertare, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, le somme indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:IMPORTO SANZIONI NOTIFICATE E/O CONTESTATE € 549.561,20IMPORTO SANZIONI PAGATE IMMEDIATAMENTE SENZA NOTIFICA (ACCERTAMENTO per CASSA) € 138.655,48

IMPORTO CREDITO SPESE VARIE (ACCERTAMENTO per CASSA) € 81.800,10

Totale complessivo accertamento Cap. 490 € 770.016,78.

atto in allegato > det n 1751 ACCERTAMENTI ENTRATE 2019