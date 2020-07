Nicola Gatta “CIS per la Capitanata: work in progress”: elenco interventi

, 02 luglio 2020. Tutti i progetti, per i quali la Provincia di Foggia è stata individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione, sono stati avviati. Si è appena conclusa a Roma una riunione operativa con lo staff tecnico- amministrativo di Invitalia, per un monitoraggio complessivo e per pianificare tutte quelle ulteriori attività necessarie perché il CIS Capitanata venga attuato bene.Sapete che il mondo da cui provengo è l’agricoltura, la buona semina è solo una delle tante attività indispensabili per avere un buon raccolto!➡Completamento sistemazione funzionale SP 141 Delle Saline, ex SS 159, II Lotto, per un importo di € 9.000.000,00;➡Sistema dei Musei (Museo della storia e della Tecnologia Agricolo Industriale _ Istituto Tecnico industriale Altamura Da Vinci), per un importo di € 1.000.000,00;➡Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale della SP 77 Rivolese ex SS545, per un importo di € 30.000.000,00;➡Bonifica e valorizzazione del campo di Borgo Mezzanone, per un importo di € 3.446.000,00;➡Completamento sistemazione funzionale SP 28 Pedegarganica – tratto incrocio con la SS272 e la strada provinciale 45 bis, per un importo di € 1.320.250,00;➡Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Sistemazione funzionale della SP 53 Mattinata – Vieste, per un importo di € 2.350.000,00;➡Strada Regionale 1 Poggio Imperiale – Candela, per un importo di € 9.790.145,00;➡Valorizzazione della laguna di Varano: ripristino e ammodernamento SP 42, per un importo di € 1.500.000,00;