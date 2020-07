Ondata di calore all’apice: punte di 38-39°C nel Foggiano

Bari, 02 luglio 2020. Una pronunciata ondulazione atlantica sui settori centro-occidentali europei incentiva un’ulteriore intensificazione dell’afflusso di torride correnti nordafricane su Molise, Basilicata e Puglia. La prima ondata di calore della stagione estiva giunge, dunque, alla sua fase apicale. Ne scaturisce una giornata stabile e soleggiata, salvo locali addensamenti cumuliformi a evoluzione diurna nell’entroterra montuoso molisano, Appennino lucano e Monti Dauni, ivi con possibilità di brevi e isolati acquazzoni pomeridiani. Caldo in ulteriore intensificazione con punte di 37-38°C sul Foggiano e nell’intorno dei 34-36°C su Materano e basso Salento; valori sensibilmente più contenuti lungo i litorali esposti alle brezze, a fronte di elevati tassi di umidità relativa e condizioni afose. Venti deboli di direzione variabile. Mari ancora quasi calmi.

VENERDI’: L’alta pressione mostra i primi segni di cedimento, erosa da un fronte in transito sulle nostre regioni centro settentrionali. Le regioni del basso versante adriatico restano tuttavia ancora ai margini con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con cumuli in sviluppo diurno lungo la dorsale Appenninica, Murge e Salento con possibilità di locali fenomeni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4550 metri. Mare poco mosso.