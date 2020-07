, 02 luglio 2020. Nel pomeriggio di ieri a Bari due arresti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura. Nel quartiere Poggiofranco, nei pressi del casello autostradale Bari Sud, i poliziotti della Volante di zona hanno arrestato due pregiudicati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Nel primo pomeriggio di ieri i due pregiudicati baresi hanno varcato a sostenuta velocità il casello autostradale a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata; gli agenti della Volante, in perlustrazione nei paraggi, hanno intercettato e fermato l’autovettura e date le circostanze di luogo e di fatto, hanno proceduto ad una minuziosa perquisizione della vettura. Gli agenti hanno infatti rinvenuto a bordo del veicolo 5 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso totale di circa 500 grammi.

I due pregiudicati, un 50enne ed un 47enne, sono stati arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso, e associati presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.