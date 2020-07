za che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in questi anni di reciproca collaborazione a servizio dell’area daunofantina”.

Le dichiarazioni di Michele d’Errico, Presidente del Gal DaunOfantino, in merito alle annunciate dimissioni di Francesco Di Feo da sindaco di Trinitapoli per intraprendere il percorso di candidato consigliere della Regione Puglia.

“In questi nove anni di attività istituzionale, amministrativa e politica Francesco Di Feo è stato sempre un valido interlocutore tanto per la sua comunità quanto per tutto il territorio daunofantino. Anni importanti per lo sviluppo economico e sociale in cui, in qualità di sindaco, non ha mai fatto mancare il suo competente e leale apporto. Auguro a lui di poterlo ritrovare in una nuova veste ed in un nuovo contesto istituzionale con la stessa tenacia, competenza ed esperien