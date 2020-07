Vieste, autorizzati lavori per il PTA e l’elisuperficie

(retegargano) Po­tenziamento e riquali­ficazione del PTA di Vieste e realizzazione Elisuperficie: l’ha emanato una delibera che annuncia l’approvazione del progetto esecutivo e l’in­dizione gara. Nella delibera si sottolinea che “esaminata e fatta pro­pria la relazione istruttoria e la proposta deldelibera per quanto in pre­messa e qui integralmente richiamato, 1. di approvare il progetto esecutivo dei “ La­vori di potenziamento e ri­qualificazione del PTA di Vieste. Realizzazione di Elisuperficie costituito dagli elaborati depositati presso l’, per una spesa complessiva di € 290.000,00, di cui € 221.816,97 per lavori ed oneri per la sicurezza, ed € 68.183,03 per somme a di­sposizione dell’amministrazione come esplicitato nel quadro economico in pre­messa; 2. di autorizzare la gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “ Lavori di potenziamento e ri­qualificazione del PTA di Vieste. Realizzazione di Elisuperficie”. Fonte: retegargano