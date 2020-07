Mancini “E’ allarme blatte a Foggia, Landella intervenga immediatamente”

nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sui suoli comunali, sensibilizzando rispettivamente: Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), in qualità di soggetto gestore della fognatura cittadina nera e a cosiddetto “sistema misto”; AMIU Puglia S.p.A. – in qualità di soggetto gestore dei servizi di igiene urbana – per prevenire e contenere I’infestazione con interventi di pulizia e disinfestazione”.

E’ quanto chiede Walter Mancini Presidente ADCUA Onlus, in una nota.

“Al fine di non vanificare l’intervento dall’Amministrazione comunale, consigliamo di emettere apposita ordinanza con la quale vincolare i privati ad effettuare interventi nelle fosse settiche condominiali, nei pozzetti d’ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condomini”.

“Una corretta gestione dell’igiene urbana impone tra l’altro una serie di interventi mirati alla lotta alle blatte (comunemente note come scarafaggi) che, se presenti in numero eccessivo, fungono da vettore per svariati microrganismi patogeni (tra cui enterobatteri, Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi e micobatteri) ed altri parassiti (nematodi e cestodi) pericolosi per l’uomo e per gli animali; le metodiche maggiormente utilizzate nella lotta alle blatte consistono nell’irrorazione di insetticidi per usi civili, i quali contengono principi attivi di sintesi ad alto potere abbattente residuale, eventualmente miscelati con antilarvali ad ampio spettro di azione, particolarmente efficaci per il controllo di una vasta gamma di artropodi associati all’uomo (formiche, mosche, zanzare, zecche etc.); l’utilizzo di tali metodiche consente un abbattimento considerevole di neanidi (individui adulti, ma senza ali) e ninfe (con abbozzi alari) di ogni età, limitando così il prolificare, nelle stagioni calde, di vere e proprie invasioni di esemplari adulti pienamente sviluppati”.