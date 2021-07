Incendio ai danni azienda Natura Dauna, possibile causa accidentale

Carapelle. Causa accidentale: sarebbe l’ultima ipotesi relativa all’ incendio che ha interessato nell’aprile scorso i magazzini dell’Azienda Natura Dauna di Matteo Sgarro alla periferia di Carapelle.

Le fiamme potrebbero essere divampate semplicemente perché in un terreno nelle immediate vicinanze del capannone si stava dando fuoco alle stoppie dopo la trebbiatura del grano. Vari i pallet e cassonetti andati completamente distrutti in quella occasione.

Si ricorderà che nell’aprile 2021, un ordigno aveva distrutto un gabbiotto di sorveglianza e, a distanza di quattro giorni, a causa di un incendio, appunto, erano andati persi centinaia di cassoni.

Le indagini dunque sono in corso con l’obiettivo di appurare se l’incendio sia da ricondurre ad atto doloso oppure no.

A cura di Daniela Iannuzzi, 02 luglio 2021