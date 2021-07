Manfredonia, incremento di PM10 e benzene nell’aria dopo l’incendio ex Enichem

Manfredonia (02 luglio 2021) – L’incendio di un capannone dell’area industriale di Manfredonia mi ha indotto a consultare il sito di Arpa Puglia nella sezione Qualità dell’aria. A Manfredonia una centralina è posizionata in Via dei Mandorli per l’inquinamento da traffico, misura CO, benzene, PM10 e NO2, l’altra è in agro di Monte Sant’Angelo (Suolo Ciuffreda) che misura PM10 NO2 O3 come indicato nella seguente figura.

Le centraline sono quindi rispettivamente a Sud (Manfredonia) e a Nord (Monte Sant’Angelo) della zone industriale dove è avvenuto l’incendio.

Nella tabella di seguito si possono osservare gli incrementi di PM10 e di Benzene. I primi in entrambe le centraline, quelle del benzene solo in quella di Manfredonia.

I valori di PM10 si sono persino triplicati rispetto a quelli dei giorni precedenti e seguenti nei giorni dal 21 al 25 giugno. Quelli di benzene, misurati solo nella centralina di Manfredonia, si sono raddoppiati giungendo a 1 microgrammo/m3 il 22.6.

Nel caso del PM10 i valori dal 21 al 24 giugno sono sopra i limiti di legge, ma perchè si possa parlare di situazione sanzionabile dalla UE bisogna che ci siano più di 35 sforamenti all’anno. Anche per il benzene il limite di legge è 5 microgrammi/m3 come media annuale quindi i valori sono largamente nel limite di legge. Come è noto, però, i limiti di legge non assicurano la protezione sanitaria della popolazione. Infatti già per il PM10 l’OMS sostiene un limite più protettivo, cioè 20 microgrammi/m3.

Ciò premesso si osserva:

In occasione dell’incendio i valori di PM 10 si sono più che raddoppiati dal 21 giugno al 24 giugno 2021 e hanno superato la soglia di 50 microgrammi/m3 Anche quelli di benzene si sono raddoppiati il 22 giugno; La posizione delle centraline, il loro numero e la tipologia di inquinanti misurati è assolutamente inadeguato per un sito industriale da bonificare; Sarebbe stato utile misurare durante l’incendio anche PM2.5, IPA, diossine ed SO2. Non è noto se l’Arpa Puglia sia accorsa a misurarli con mezzi mobili dal momento che sul sito

dell’agenzia non vi è pubblicata nessuna relazione sull’incidente. Le autorità dovrebbero anche indagare se vi sia stato un aumento dei ricoveri negli ospedali viciniori per malattie respiratorie.

Brindisi, 2 luglio 2021 – Maurizio PORTALURI