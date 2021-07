“Sono Francesco Bonito, il dinosauro, ma ho l’entusiasmo di un ventenne”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 02 luglio 2021. Da Foggia riprenderebbe l’esperienza di Parco città, da Andria la tecnologia dei vigili urbani con le telecamere in auto e a Cerignola riverserebbe per le strade gli agenti municipali.

Nel programma del candidato sindaco sostenuto di 5 sigle, e nell’attesa della scelta grillina a suo favore, “per cui è fiducioso”, c’è la sicurezza in città.

Scovare chi dà fastidio, riempire di telecamere le strade, scongiurare episodi di bullismo come quello capitato alla ragazza ingiuriata (il recente episodio di cronaca è stato raccontato all’Ansa dalla madre della ragazza di Cerignola), prevedere anche il Daspo urbano per chi compie atti di questo tipo, ecco alcune degli assi su cui Bonito lancia la sua campagna elettorale.

“Compagne e compagni, ho bisogno di voi per la difficile battaglia che ci aspetta”, così arringa la folla nel suo primo comizio pubblico. Le bordate contro Tommaso Sgarro ed Elena Gentile sono alleviate dal monito dei suoi familiari: “Papà, non essere troppo cattivo”. Dunque dopo la pars destruens contro i due “divisori della sinistra” e l’amarcord dei suoi anni da parlamentare rieletto per ben 3 volte (leggi per la Capitanata, finanziamenti dopo viale Giotto, la Foggia-Cerignola a due corsie fra i meriti ricordati), il candidato sindaco gioca con l’appellativo che gli ha affibbiato Sgarro: “Sono Bonito, alias il dinosauro, ma ho l’entusiasmo di un ventenne, dei partiti che mi sostengono. Ho realizzato tutti i sogni della mia vita, ora mi candido per amore della città, non mi sono auto-candidato, me l’hanno chiesto, non sono un candidato seriale…”.

Comizia dalla piazza verso la “Cerignola degli onesti” e sottolinea “gli appalti del Comune cui non si presentava più nessuno se non le solite cooperative formate 10 giorni prima”. Declino dell’economia, annientamento di una “sana concorrenza” gli onesti lontani dalla politica e i disonesti vicini, questo il discorso. Ma il vero problema è il risanamento delle casse del Comune perché “non c’è una lira”, cioè un euro. Bonito ha il fervore di fare in base al Pnrr, che ha studiato, fra le cui tante pagine si è districato, cosa non proprio semplice ma, con un pizzico di vanità, dice che lui può.

Con il prof di diritto amministrativo Enrico Follieri dell’Università di Foggia si è preoccupato di creare una task force. Del Pnrr enuncia le tappe: “A ottobre verranno pubblicati i decreti attuativi, a dicembre si presenteranno i progetti”.

Ribadisce quanto detto nella conferenza di presentazione, le 6 mission della ripresa, i finanziamenti per la filiera delle piccole e medie imprese, il sociale, gli asili nido, le scuole e le palestre.

Per la questione rifiuti- che ha tenuto banco durante il commissariamento e che continua a essere un argomento cardine dell’igiene ambientale e dell’economia- precisa che non deve consistere solo in un discorso “emergenziale” ma di strategia che guarda al futuro e alle risorse che ne derivano. Sulla sicurezza urbana preannuncia alla città: “Rifaremo il patto per la sicurezza in Prefettura e chiederò il coordinamento delle Forze dell’ordine”.