“Eliminiamoli dalla faccia della Terra”: l’odio social contro Pio e Amedeo

FOGGIA, 02/07/2022 – (ilgiornale) I soldatini del politicamente corretto proprio non ci vogliono stare alla democrazia, che garantisce a tutti diritto di parola. Lo dimostrano a ogni piè sospinto e ogni occasione sembra buona per invocare la censura su chi ha un pensiero diverso dal loro.

In queste ore i social sono invasi da messaggi d’odio contro Pio e Amedeo, “colpevoli” di essere stati riconfermati per la prossima stagione Mediaset con due programmi. Il livello d’odio nei confronti di Pio e Amedeo è cresciuto a dismisura dopo un monologo fatto proprio nel corso della prima edizione di Felicissima sera. Sono stati tacciati di essere omofobi, quando il loro monologo viaggiava esattamente nella direzione opposta, solo perché non vengono considerati abbastanza “chic” per parlare di certi temi.