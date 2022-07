Giulia Fresca vota contro il Bilancio di Previsione 2022

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/07/2022 – “Un bilancio di previsione, per come disciplinato dall’art. 151 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, “è il documento, approvato annualmente dal consiglio comunale su proposta della giunta, con cui si pianifica dal punto di vista economico quanto programmato politicamente per cui, ha una funzione autorizzatoria in quanto stabilisce ex ante l’entità, la natura e la destinazione della spesa che il comune potrà sostenere nel corso dell’anno e le relative modalità di finanziamento.”

PIANIFICARE! E’ proprio ciò che manca, che non emerge, nel Bilancio approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale. Pianificare significa avere una visione di città che tenga cont del presente e dello sviluppo futuro, agendo per priorità ) le emergenze per esempio) a breve, medio e lungo termine. Nulla di tutto ciò emerge dalle azioni dell’Amministrazione Rotice ed ancor più “certificata” dal bilancio di previsione approvato dai consiglieri di maggioranza (spero dopo averlo almeno letto!)