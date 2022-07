Il mega yacht di Flavio Briatore a largo del Gargano

FOGGIA, 02/07/2022 – (garganotv) “Inchino” dei fratelli Ferdinando e Luciano Tarquini, originari di Vieste, Comandante e Direttore della super imbarcazione in crociera in Adriatico. Ha gettato l’ancora al largo di Vieste, tra il faro e la penisoletta di san Francesco il “Force blue”, il mega yacht di Flavio Briatore in crociera in Adriatico.

Una sosta del tutto particolare per Vieste e che ha grande attinenza per la nostra cittadina. La super imbarcazione, infatti, ha ai comandi due giovani originari di Vieste. Si tratta di Ferdinando e Luciano Tarquini figli di Lucrezia Del Zompo (per i più anziani “Lucrezia Zegat”) mitica voce dei canti alla nostra Madonna di Merino, scomparsa sette anni fa.