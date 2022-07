Manfredonia, rifacimento asfalto di Via Di Vittorio in corso

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/07/2022 – Anche a quest’ora, sotto il controllo vigile dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, prosegue a spron battuto l’intervento di rifacimento asfalto di Via Di Vittorio, uno dei tanti cantieri aperti in città in questi giorni. https://www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2022/07/291036460_332460449083582_8221849506546918535_n.mp4

Intervento a costo zero per i cittadini, eseguito da Enel che non ha concluso correttamente le operazioni di ripristino post scavi, con lavori contestati dall’Amministrazione comunale.