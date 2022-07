Manfredonia, Valente: “TARI, per colpa di chi?”

Manfredonia (Fg), 2 luglio 2022- Si riporta di seguito la nota diffusa da Maria Teresa Valente, Capogruppo CON Manfredonia:

Caro Sindaco, Γ¨ π™žπ™’π™—π™–π™§π™–π™―π™―π™–π™£π™©π™š che anche quando si collabora fattivamente con la Maggioranza per il bene della cittΓ si venga attaccati. E soprattutto Γ¨ π™žπ™’π™—π™–π™§π™–π™―π™―π™–π™£π™©π™š ricevere dopo 2 giorni una risposta ad una dichiarazione di voto fatta in aula Consiliare. π™π™€π™§π™¨π™š 𝙦π™ͺπ™–π™‘π™˜π™ͺ𝙣𝙀 𝙝𝙖 𝙙𝙀𝙫π™ͺ𝙩𝙀 𝙨π™ͺπ™œπ™œπ™šπ™§π™žπ™§π™‘π™š π™˜π™€π™¨π™– π™™π™žπ™§π™’π™ž? Inoltre, vorrei farle notare che non abbiamo votato alcuna riduzione della TARI (magari!!!), ma soltanto un’agevolazione per aiutare le famiglie da 4 componenti in su che con molta noncuranza si Γ¨ andati a penalizzare con gli aumenti. E poi, dichiara di essere vicino alle famiglie numerose e invece il suo assessore quasi si Γ¨ meravigliata che ce ne siano a Manfredonia o che 50 euro possano essere un problema. π™€π™«π™žπ™™π™šπ™£π™©π™šπ™’π™šπ™£π™©π™š 𝙑𝙖 π™˜π™€π™šπ™§π™šπ™£π™―π™– 𝙣𝙀𝙣 π™š’ π™ͺ𝙣𝙖 π™«π™žπ™§π™©π™ͺ’ π™™π™ž 𝙦π™ͺπ™šπ™¨π™©π™– π™ˆπ™–π™œπ™œπ™žπ™€π™§π™–π™£π™―π™–.

Per quanto riguarda la mia partecipazione a precedenti amministrazioni, per me questa Γ¨ in assoluto la prima esperienza. 𝘼 π™™π™žπ™›π™›π™šπ™§π™šπ™£π™―π™– π™™π™ž π™©π™–π™£π™©π™ž π™™π™šπ™‘π™‘π™– π™Žπ™π˜Ό π™ˆπ™–π™œπ™œπ™žπ™€π™§π™–π™£π™―π™– π™˜π™π™š π™žπ™£ π™₯𝙖𝙨𝙨𝙖𝙩𝙀 𝙝𝙖𝙣𝙣𝙀 π™§π™žπ™˜π™€π™₯π™šπ™§π™©π™€ 𝙧π™ͺπ™€π™‘π™ž 𝙙𝙖 π™–π™’π™’π™žπ™£π™žπ™¨π™©π™§π™–π™©π™€π™§π™ž π™žπ™£ π˜Ύπ™€π™£π™¨π™žπ™œπ™‘π™žπ™€ 𝙀 π™£π™šπ™‘π™‘π™š π™₯π™–π™§π™©π™šπ™˜π™žπ™₯π™–π™©π™š π™™π™šπ™‘ 𝙣𝙀𝙨𝙩𝙧𝙀 π˜Ύπ™€π™’π™ͺπ™£π™š.

Un caro saluto e… stia sereno!

A cura di Maria Teresa Valente