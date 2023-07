Amore per il proprio paese: Antonio Caputo premiato dal Comune di Ischitella

Gargano – Dopo mesi di impegno instancabile e dedizione senza limiti, Antonio Caputo, un cittadino esemplare di Ischitella, è stato onorato dall’amministrazione comunale con una targa in marmo, in segno di riconoscimento per il suo straordinario contributo alla comunità. Questo gentiluomo intraprendente ha saputo trasformare un angolo degradato nel centro storico di Ischitella, precisamente Via Storto Purgatorio, donando un nuovo spazio di bellezza e riflessione per tutti i cittadini.

La lodevole iniziativa della “Biblioteca del Passante” è stata elogiata dal Sindaco Alessandro Nobiletti. Antonio ha dimostrato una vera e propria dedizione nel realizzarla, investendo tempo e risorse personali per ripristinare un luogo che un tempo era teatro di atti vandalici e disagi.

Grazie all’instancabile lavoro di Antonio, quel luogo degradato è stato completamente trasformato. Gli abitanti di Ischitella possono finalmente godere di un luogo dove riflettere e riconnettersi con la loro storia e identità.

Antonio Caputo, modesto e umile, ha dichiarato di essere stato mosso unicamente dall’amore per Ischitella e dalla volontà di preservarne la bellezza e l’identità. Ha ringraziato il Sindaco e l’intera amministrazione per il riconoscimento ricevuto, sperando che il suo impegno possa servire da esempio per altri cittadini.

Servizio a cura di Vittorio Agricola.