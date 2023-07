Code estive inevitabili: lavori necessari sulla SS693 nel Gargano

Gargano – È una situazione che si ripete ormai ogni weekend, in modo sempre più crescente: più ci si avvicina alle tanto attese ferie di agosto, più la la coda sulla Superstrada del Gargano (SS693) degli svincoli di Ischitella e Rodi Garganico diventa insostenibile.

Il motivo di questo traffico sono i lavori necessari che riguardano un tratto di strada che è stato smantellato per la costruzione di ponti danneggiati dall’alluvione. Pertanto, è stata necessaria la demolizione e la ricostruzione dell’infrastruttura in quel punto, e tale operazione chiede i giusti tempi di esecuzione.

La SS693 è l’arteria principale che conduce al Gargano, eppure l’esperienza di raggiungerla si trasforma spesso in un vero e proprio calvario. Molte sono state le lamentele dei turisti bloccati al semaforo. Sono state segnalate anche situazioni di disagio per famiglie con bambini, costrette a rimanere immobili per lunghe ore sotto al sole, in attesa che il semaforo passi al verde.

Servizio a cura di Giuseppe Laganella e Vittorio Agricola.