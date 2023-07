Epoca dei bonus e degli incentivi anche nel mondo dello sport e dei casinò

I bonus sulle scommesse sportive sono offerte promozionali proposte dai bookmaker per incentivare i giocatori a scommettere sulle competizioni sportive. Questi bonus sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni e sono disponibili in diversi formati e con diverse condizioni.

Un tipo comune di bonus scommesse è il bonus di benvenuto, che viene offerto ai nuovi clienti che si iscrivono a un sito di scommesse sportive. Solitamente, questo tipo di bonus richiede al giocatore di effettuare un primo deposito e offre una percentuale di bonus basata sull’importo depositato.

Oltre al bonus di benvenuto, esistono anche altri tipi di bonus scommesse, come i bonus senza deposito, che permettono ai giocatori di ottenere un bonus senza dover effettuare un deposito iniziale.

I bonus possono essere un modo interessante per ottenere un valore aggiuntivo dalle proprie scommesse. Tuttavia, è importante utilizzarli con saggezza e responsabilità. Prima di accettare un bonus, è consigliabile valutare attentamente i termini e le condizioni e assicurarsi di comprendere appieno le implicazioni e le restrizioni associate ad esso

I principali bonus dei casinò online

I casinò si sono ormai riadattati a una nuova dimensione online. La competizione tra i diversi siti, dunque, si gioca in rete. A metà tra il marketing finalizzato alla visibilità e il vantaggio erogato al giocatore, una delle principali strategie utilizzate per vincere la competizione consiste nella concessione di bonus agli utenti.Ecco dunque alcuni dei bonus più frequenti nel mondo del gambling online:

Il bonus di benvenuto

Concesso da un casinò alla registrazione di un nuovo utente online. Spesso, ma non sempre, non è necessario neanche versare un acconto sul proprio conto di gioco.

Il bonus di ricarica

Sono i bonus di ricarica, che il casinò attiva non appena il giocatore deposita del nuovo contante sul suo portafoglio gambling.

Il bonus cashback

Alcuni casinò mettono a disposizione dei giocatori un programma di cashback settimanale. Questo ricalca la politica di rimborsi e incentivi sempre più facile da attuare grazie al boom dei pagamenti smart. Sia che avvengano con app o dispositivi tech contactless di altra natura, è ormai possibile tracciare per ogni utente la spesa e pianificare il rimborso di parte delle sue uscite. Questo ragionamento è applicato ormai anche da bookmaker e casinò per far recuperare al giocatore parte delle perdite.

In conclusione, i bonusoffrono ai giocatori un’opportunità per ottenere benefici extra dalle loro giocate. Tuttavia, è importante valutare attentamente le offerte e assicurarsi di comprendere le condizioni associate a ciascun bonus.

Per giocare responsabilmente, non bisogna mai perdere il senso del limite ed è necessario assicurarsi sempre dei requisiti validi per i diversi bonus. Il denaro infatti non viene propriamente regalato, ma deve essere giocato all’interno della piattaforma, prima di essere prelevato. (nota stampa).