Monte Sant’Angelo – Ad un tiro di schioppo da Manfredonia e nella lussureggiante piana di Macchia, sorge Lido Macchia, un noto lido balneare sorto negli anni 60.

Un cocktail di bellezza paesaggistica, di spiaggia accogliente con il mare dai colori caraibici, un ristorante con vista mare che propone una cucina tradizionale dai sapori sopraffini che delizia i palati dei numerosi clienti. In sintesi, una vera oasi di benessere.

Da quest’anno Lido Macchia diventa anche simbolo balneare della inclusione.

Da alcuni mesi, infatti, è stata installato un montascale che consente di trasferire persone con difficoltà di deambulazione dall’ingresso delle struttura balneare sino alla battigia in un batter d’occhio. Vi una imponente pedana elettrica di alcuni metri quadrati che può trasportare, contemporaneamente, sino a tre persone.

Trattasi di una utilità di non poco conto ed esclusiva, che non trovasi in alcuna altro lido del Gargano, fatta salva per gli ascensori di baia delle Zagare. Una novità assoluto che elimina ogni barriera architettonica, consentendo a chiunque di godersi senza sacrificio alcuno il benessere di Lido Macchia.

Lido Macchia, Oasi del benessere e dell’inclusione (Fotogallery)

L’appuntamento

Lo scorso giovedì 29 giugno si è svolta la cerimonia di presentazione ed inaugurazione della struttura montascale alla presenza di numerose autorità civili e militari, con ingresso gratuito al pubblico.

Un investimento importante, quello effettuato dal titolare Pasquale Armillotta, unitamente alla sua famiglia, che si concretizza in un grande passo in avanti nell’implementare la qualità dei servizi balneari offerti nel nostro territorio soprattutto eliminando quelle barriere che rappresentano un serio limite a quello che dovrebbe essere la normalità.

Si ricorda che l’investimento è stato cofinanziato dal Gal Gargano Agenzia di Sviluppo scarl nell’ambito dell’intervento 3.2 della Strategia di Sviluppo Locale – PSR Puglia 2014/2022 misura 19- sotto misura 19.2

A cura di Antonio Castriotta, 27 giugno 2023

