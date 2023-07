Un pizzaiolo di Manfredonia alla “Città della Pizza” 2023: ecco chi è

Bari/Manfredonia – Il pizzaiolo Matteo Scuro è stato selezionato per la 5^ e ultima tappa della “Città della Pizza” 2023 a Bari. 30 i partecipanti selezionati in tutt’Italia tra centinaia di candidature.

Obiettivo dell’edizione 2023 è quella di costruire, con la creazione di un concorso dedicato alla pizza e articolato in 5 sfide (Milano – Firenze – Napoli – Palermo – Bari), un dream team di pizzaioli e darà vita all’evento finale nella città di Roma il 20-21-22 ottobre 2023.

Da ognuna delle 5 gare usciranno 3 vincitori, che si sfideranno nella finalissima a Roma.

Ogni pizzaiolo sottoporrà alla giuria delle ricette di pizza, un cavallo di battaglia e una tradizionale a scelta tra margherita e marinara.

Ad assaggiare le pizze e a giudicare i concorrenti una giuria tecnica composta da autorevoli firme della stampa, affiancati da grandi maestri pizzaioli.

“Sono già fiero di essere stato selezionato tra i 30 partecipanti scelti in tutt’Italia per la ‘Città della Pizza’ 2023 a Bari”, dice Matteo Scuro a StatoQuotidiano.it. “Porterò la mia idea di pizza gourmet sviluppata in questi anni con il mio impasto contemporaneo”.

Tra i principali partner dell’edizione 2023 della “Città della Pizza” 2023: Coca Cola, Birra Moretti, Molino Casillo, Acqua Orsini, Cirio, Latteria Sorrentina.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia.

