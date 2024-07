Carrozza, ex attaccante nato a Catanzaro nel 1976, ha intrapreso una nuova carriera dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ha ottenuto il patentino di Allenatore di Base – Uefa B e, successivamente, l’abilitazione come Responsabile del Settore Giovanile. La sua carriera post-calcio è iniziata come tecnico delle giovanili del Catanzaro, poi come osservatore per l’Ascoli. Nella stagione 2021/2022 è stato a capo del settore giovanile della Vibonese e, l’anno successivo, ha ricoperto lo stesso ruolo nell’F.C. Crotone.

Queste le sue prime parole in rossonero: “Sono felicissimo di essere a Foggia per ricoprire un ruolo cruciale come Responsabile del Settore Giovanile. Ringrazio il vice presidente Emanuele Canonico per la fiducia. Lavoreremo per creare un organico competitivo in tutte le categorie del settore giovanile – Primavera3, Under17 e Under15 nazionale – per valorizzare i giovani talenti rossoneri“.

Lo riporta Foggiatoday.it