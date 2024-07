Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la mozione presentata dal consigliere Paolo Pagliaro (Puglia Domani), con cui si impegna la Giunta regionale a stanziare subito le risorse necessarie per ristorare i pescatori pugliesi durante il periodo di fermo pesca previsto dalla legge regionale, predisponendo e pubblicando con urgenza un avviso pubblico per gli indennizzi; a finanziare l’attività di monitoraggio necessaria a valutare gli effetti del fermo pesca, di concerto con il mondo accademico e le associazioni ambientaliste; a destinare, infine, somme specifiche per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione utile ad informare sulla legge e sui fini di tutela ambientale che essa si pone.

Si allega testo della mozione.

