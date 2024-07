nota stampa

“Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e pazienti ricoverati presso i PP.OO… lotto 4 (Foggia), Qualcosa non va”

In data 10/12/2021, InnovaPuglia, su mandato della Giunta Regionale, ha bandito una gara regionale per la gestione e l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e pazienti dei PP.OO. delle ASL pugliesi.

In data 04/03/2024, InnovaPuglia ha sottoscritto la convenzione con il soggetto aggiudicatario della gara (Ladisa SpA) e da quel momento la ditta vincitrice ha avuto 90 giorni di tempo per insediarsi e attivare il servizio.

È importante ricordare che nella documentazione presentata alla stazione appaltante, la ditta Ladisa SpA aveva specificato che un buon 30% del servizio di ristorazione del lotto 4 (Foggia) sarebbe stato subappaltato (cosa, purtroppo, prevista anche dal bando di gara).

Uno dei requisiti fondamentali per la gara era che il vincitore avesse un centro cottura proprio, in virtù del fatto che tutte le cucine ospedaliere di Foggia e provincia erano state dichiarate inagibili.

In data 5 giugno 2024 (ben oltre i 90 giorni previsti per la firma del contratto di servizio con la ASL e il Policlinico di Foggia; non per colpa dell’azienda che aveva convocato tutte le OO.SS. per il 27 maggio, data rinviata per il mancato accoglimento da parte di alcune OO.SS.) c’è stato l’incontro tra OO.SS. e azienda (presente anche la GAM, soggetto che dovrebbe subentrare per il subappalto) per il passaggio, dalle aziende uscenti a quella entrante, del personale avente diritto alla clausola di salvaguardia.

In data 24 giugno 2024, i primi lavoratori (della ditta CIR), dopo aver firmato il contratto con l’azienda Ladisa, hanno iniziato il loro servizio con la nuova azienda; la stessa cosa è successa in data 01 luglio 2024 per i restanti lavoratori (ex dipendenti Sodexo).

Tutto regolare? Solo in parte (quella riguardante il passaggio del personale). Per il resto siamo ancora in attesa di risposte dai vari organismi (regionali e locali) sul comportamento della ditta Ladisa che, nonostante i lavoratori abbiano un contratto con loro, utilizza il personale in strutture (centri cottura) non di loro proprietà.

Credevamo che il rispetto del bando (centro unico di cottura di proprietà) fosse una condizione indispensabile per partecipare alla gara del lotto 4 (Foggia), condizione questa che ha fatto desistere altre aziende dal partecipare a questo lotto; infatti, è l’unico lotto dove vi è stata la partecipazione di una sola azienda (Ladisa).

Quello che ci preoccupa molto (al di là della correttezza di quanto sta avvenendo) è come si può e come hanno potuto spostare il personale su di un sito non di proprietà dell’azienda vincitrice con tutti i risvolti di natura medico/legale/assicurativa. Di chi sarà la responsabilità? Ne pagherebbe le eventuali conseguenze anche la stazione appaltante?

Tra l’altro, ad oggi, non è stato concesso l’assenso (da parte di InnovaPuglia) al subappalto, quindi che tipo di rapporti hanno i lavoratori con la ditta GAM?

Sono domande che abbiamo posto a chi dovrà firmare il contratto di servizio (la ASLFG), ma, come sempre, rimangono senza risposte.

Esecutivo USB Foggia – Mangia Santo