Foggia-San Severo: fiamme a ridosso della A14

Intorno alle 15:30 del 1 luglio, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto stradale compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa di fumo proveniente da un incendio lungo la scarpata al km 529. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è stato bloccato all’interno del tratto chiuso e si segnala una coda di 1 km in direzione Pescara. Non ci sono rallentamenti in direzione Bari. Gli automobilisti provenienti da Pescara e diretti verso Bari dovranno obbligatoriamente uscire a San Severo e seguire la Statale 16 Adriatica per poi rientrare sulla A14 a Foggia in direzione Bari.

Percorso inverso per chi proviene da Bari e si dirige verso Pescara.

Lo riporta Foggiatoday.it