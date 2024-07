Foggia: ultimo saluto a Egidio, morto in un incidente stradale - Fonte: Positanonotizie.it

Foggia si prepara a commemorare Egidio Antonio Robortaccio, il giovane di 25 anni deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto in via Gandhi, nella periferia sud della città.

I funerali di Egidio si terranno alle 17 di oggi, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Lascia nel dolore i genitori Giovanni e Manuela, il fratello Nicola, la sorella Maria Pia e la fidanzata Martina. Attualmente, la salma è nella Cappellina del Policlinico di Foggia.

L’incidente si è verificato all’alba del 25 giugno scorso: mentre l’auto, una Lancia Y con due persone a bordo, procedeva lungo la strada, il passeggero è stato improvvisamente sbalzato fuori dall’abitacolo per motivi ancora sconosciuti, perdendo tragicamente la vita sul colpo. Il conducente ha immediatamente fermato il veicolo e chiamato il 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo, al loro arrivo, il giovane era già deceduto. A seguito degli eventi, il conducente ha fornito la propria versione dei fatti agli inquirenti ed è stato denunciato per omicidio stradale.

Lo riporta Foggiatoday.it