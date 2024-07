Giornata Mondiale degli Oceani 2024: il foggiano Giuseppe Bonito tra i vincitori del 'Premio ArpAmare'

Giuseppe Bonito, Maurangelo Coviello e Raffaele Fasano sono i vincitori della quarta edizione del “Premio ArpAmare”, un concorso di arti visive organizzato dall’Arpa Puglia e rivolto agli artisti iscritti o diplomati presso le Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce a partire dal 2022. L’evento si è svolto il 27 giugno 2024 presso il Campus Cosimo Lacirignola del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (Ciheam Bari) in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2024. Il convegno “Risvegliare nuove profondità” ha sottolineato l’importanza di promuovere un movimento globale per la protezione degli oceani, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni.

La manifestazione, organizzata dall’Arpa Puglia in collaborazione con il Ciheam Bari, ha fatto parte delle celebrazioni per la Giornata Mondiale degli Oceani 2024. Dopo i saluti di Maurizio Raeli, direttore del Ciheam Bari, e Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, l’ammiraglio Vincenzo Leone della Direzione Marittima di Bari e l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani hanno partecipato a un incontro focalizzato sulle bellezze dell’ecosistema marino. Il convegno ha evidenziato l’importanza di comprendere meglio gli oceani e le loro dinamiche per promuovere una convivenza armoniosa con questi preziosi ecosistemi. Tra gli interventi, Francesco Sena, esperto di apnea, Carmelo Fanizza, biologo marino e fondatore della Jonian Dolphin Conservation, e Maurizio Giani, ideatore del progetto Scart, hanno condiviso le loro esperienze e conoscenze.

La serata è culminata con la premiazione del concorso “ArpAmare 2024”. La giuria, composta dalla gallerista Vera Carofiglio, dall’artista Iginio Iurilli e da Nicola Ungaro, direttore del Centro Regionale Mare di Arpa Puglia, ha assegnato i seguenti premi:

1° premio di 1500 euro a Giuseppe Bonito per l’opera “Razza blu”, apprezzata per la sua eleganza e l’efficacia concettuale nel rappresentare la tutela del mare.

2° premio di 1000 euro a Maurangelo Coviello per la scultura "Tutela e salvaguardia", riconosciuta per l'eccellente realizzazione tecnica e l'uso peculiare dei materiali.

3° premio di 500 euro a Raffaele Fasano per l'opera surreale "Emersione", che combina innovazione e tecniche di incisione tradizionali per evocare i cambiamenti ambientali causati dall'uomo.

La giuria ha inoltre assegnato menzioni speciali con un premio in denaro di 250 euro ciascuna a Nunzio Lobasso per “Deviazione cromatica 7” e a Luca Occhinegro per “Rete Fantasma”.

La manifestazione si è conclusa con una rappresentazione scenica di “Senza confini”, prodotta dai Teatri di Bari, con musica dal vivo del compositore jazz Mirko Signorile e la voce recitante di Augusto Masiello. Il testo, scritto da Onofrio Pagone, è un racconto poetico e riflessivo sulla valenza ambientale ed economica del Mediterraneo, focalizzato sulla costa pugliese.

Maurizio Raeli ha affermato che manifestazioni come questa sensibilizzano governi, aziende, scienziati, istituzioni, società civile e giovani sull’importanza di scelte sostenibili. Serena Triggiani ha sottolineato il ruolo fondamentale dei mari nel controllo del clima e nella lotta contro il cambiamento climatico. Vito Bruno ha evidenziato l’obiettivo del premio ArpAmare di valorizzare l’ambiente marino, riconoscendo le opere che meglio interpretano gli aspetti ecologici, culturali e naturalistici del mare.

La serata ha celebrato il talento degli artisti e ha ricordato l’urgenza di proteggere i mari, ispirando un cambiamento positivo per la salvaguardia del nostro prezioso ecosistema marino.

Lo riporta FoggiaToday.