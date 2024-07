In occasione del 40esimo compleanno di ARCI Pablo Neruda, a San Marco in Lamis suonano i Folkabbestia. Il concerto è previsto per il 6 luglio alle 21 presso lo stadio comunale.

Folkabbestia. La band nasce a Bari nel 1996 dall’incontro tra Lorenzo Mannarini (voce, chitarra) e Francesco Fiore (basso) a cui si aggiungono Nicola De Liso (batteria), Michele Sansone (fisarmonica, poi sostituito con Pietro Santoro), Giuseppe Porsia (chitarra, flauti, poi sostituito con Simone Martorana) e Fabio Losito (violino).

Dopo aver partecipato a diversi festival, nel 1998 il gruppo produce il primo album ‘Breve saggio filosofico sul senso della vita’, che ottiene un notevole successo di critica e di pubblico. Collaborano con artisti del calibro di Franco Battiato, Caparezza, Enrico Greppi della Bandabardò, Daniele Sepe. Nel 2006 ricevono il Premio Carosone per l’interpretazione di ‘Tre numeri al lotto’ e nel 2008 il Premio Matteo Salvatore.

Lo riporta foggiatoday.it.