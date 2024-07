L'ultima profezia di padre Pio: "Il Principe Aimone di Savoia, Duca delle Puglie Re d'Italia"

Testo e foto di Monica Sales

Milano. Che cosa c’è di vero nella profezia di padre Pio, che vede Aimone di Savoia Re d’Italia, nel prossimo futuro? Prima dell’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, nulla faceva presagire che tale profezia potesse avverarsi. Analizzando oggi i fatti, che stanno coinvolgendo pure Israele e Gaza…La previsione è semplice: un paio di conflitti mondiali, sono alle porte. E se Papa Francesco, nel 2013, è stato nominato Pontefice, con l’ingombro singolare di un altro Pontefice, già in carica (Benedetto XVI), era per agire e tentare di fermare questo nuovo evento storico, così drammatico e programmato all’epoca. Ormai la soluzione finale, quella di snellire la popolazione mondiale, dopo il fallimento del virus con la corona, i vaccini sperimentali, conflitti più o meno amatoriali, la palla sembra passata a Israele, per agire in tempi veloci e accelerare la transizione del nuovo mondo.

Quello che il Patriarca di Mosca Kirill, che guida oltre 165 milioni di fedeli in tutto il mondo, ha voluto dichiarare, come “guerra Santa”, nei confronti dell’Occidente, reo di mettere sul trono del modernismo, anche l’omosessualità dilagante, promossa come cosa buona e giusta, con la conseguente distruzione di massa delle Coscienze e della Spiritualità. La sessualità in Italia è una cosa privata, tutelata dalla privacy. Dovrebbe essere una cosa segreta, intima, mai ostentata. La Russia, proprio recentemente, ha legiferato in tal senso, dichiarando l’omossessualità illegale e che va curata, come se fosse una comune malattia mentale. In questo senso, l’Ucraina sarebbe un effetto e non la causa della formazione di questa ennesima guerra, che ci interessa direttamente. Siccome anche l’Italia, fornisce armi per uccidere soldati russi. Per cui l’Italia è in conflitto e sta già convivendo, da oltre 2 anni a questa parte, con un’economia di guerra, se pur un po’ distratta da programmi comici in tv. Il dramma lo stiamo solamente assaggiando. E come disse Putin, all’inizio della fine, già programmata dal genere umano: “l’Italia si sta avviando verso il suicidio economico”.

Detto questo, necessario per comprendere le dinamiche della guerra, che non capita da un giorno ad un altro, all’improvviso, ma con una gestazione di circa 10 anni e con delle ragioni, seppur irragionevoli, che portano al processo della guerra irreversibile, che scatta anche per diversi e complessi motivi. Secondo alcuni analisti a farne le spese è l’intera popolazione civile, a cui si racconta che un virus sarebbe scappato da un laboratorio militare, come se fosse un cagnolino. Il virus non avrebbe avuto l’effetto micidiale sperato…e si è passati al metodo antico: la guerra. La nostra generazione, la poteva evitare per vivere comoda sui divani a vedere la tv. Ma purtroppo, o per fortuna, è giunto il tempo per la divisione.

Dalla nostra inchiesta, per comprendere, studiare e raccontare, è emerso che il primo ad annunciare che i russi avrebbero preso l’Italia è San Giovanni Bosco. Il Sacerdote con base a Torino, ma in giro per il mondo come Ambasciatore della Chiesa vera, maledice il Re, che per conto della Massoneria e con l’aiuto di Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, Conte di Cavour, autorizzò con mezzi legali, di depredare la Santa Chiesa, dei suoi denari e dei suoi fabbricati. Delle sue Parrocchie e dei suoi uomini. Il periodo che ci interessa è quello vicino all’Unità d’Italia e un poco prima, quando Re Vittorio Emanuele II, con una “legge sui conventi” religiosi, creò una frattura insanabile tra Stato e Chiesa. Alla Camera, fu votata, il “2 marzo 1855”, con una maggioranza di 117 voti contro soli 36, la nuova legge, arrecando ingenti danni materiali e morali alla Chiesa di Cristo.

Un Attacco di Stato, nei confronti dello Stato di Gesù, atto a decimare anche gli uomini religiosi, con un’altra legge perfetta, quella del “7 luglio 1866”, che sanciva la soppressione di ordini religiosi e delle congregazioni religiose. La Chiesa stava per morire, per ko tecnico. La Massoneria guida bene l’azione per distruggere la Chiesa e i suoi uomini. Nessuno ha il coraggio del contrasto. Tutti quelli che lavorarono in tal senso, furono scomunicati da Pio IX, tra i quali, in prima fila, risulta: Re Vittorio Emanuele II e il suo amico, tale “Conte di Cavour”. Mentre uomini d’azione, come San Giovanni Bosco, interpretavano il Pensiero di Dio, lanciando anatemi e maledizioni, firmate soprattutto verso il Re. Su carta intestata, veniva scritto, dal Sacerdote Santo ma furioso, a Vittorio Emanuele II: “Non gran funerale a corte, ma grandi funerali a corte”. Ovvero, mandava a dire al Re, dell’arrivo per conto di Dio, di sorella morte, che non avrebbe avuto nessuna pietà della sua famiglia e fu una strage. Soprattutto di giovanissime vite, nella famosa famiglia nobile. In un’altra lettera (quella che ci interessa e probabilmente fa sua padre Pio da Pietrelcina e anche noi ndr): “la famiglia di chi ruba a Dio, è tribolata e non giunge alla quarta generazione”.

Anche questa profezia è fatta. Un’altra profezia è quella sempre del don Bosco: “i cavalli dei cosacchi si abbevereranno nelle fontane di San Pietro”. Non c’è nulla da dire, se non che scenari di morte, distruzione e l’uccisione di un Pontefice, ritornano nelle profezie, anche del Pontefice San Pio X nel 1910 (il Papa fondatore del controspionaggio Vaticano e con ideali conservatori, era il più amato da padre Pio, che da novello sacerdote prende proprio il nome del Pontefice in carica ndr). Il Papa Santo dice: “Vedo un mio successore camminare in mezzo ai cadaveri nella Città eterna, poi venire ucciso violentemente…”. Profezia simile a quella dei 3 pastorelli di Fatima (terzo segreto di Fatima ndr), che li vede protagonisti di un fatto prodigioso, l’apparizione della Madonna, che parla e dice: di vedere un Vescovo vestito di bianco, claudicante, scortato da soldati armati di fucili e frecce, portato verso un monte, assieme suore, vescovi, secolari, sacerdoti…Sul monte ci sarebbe una croce rudimentale e lì che il Papa viene ucciso per mano dei soldati…

Questo è il terzo segreto di Fatima. Volutamente, detrattori in Chiesa, hanno detto che la stessa profezia, quella più importante di tutte e tenuta segreta per tanto tempo, si riferiva all’attentato subito da San Giovanni Paolo II. In quel fatto di cronaca, che fece parlare tutto il pianeta, si era compiuta la profezia. Ma non centra nulla, perchè il Santo Padre si salvò e ne uscì, solo ferito. Padre Pio, sapeva tutto, perché con San Giovanni Bosco, aveva un filo logico, avendo convissuto per alcuni anni, a cavallo della nascita del fascismo, con Emanuele Brunatto nel convento di San Giovanni Rotondo; il laico fu adottato da San Luigi Orione, che visse e si formò proprio a Torino da Giovanni Bosco. La storia vera, vissuta in prima persona, arrivò da padre Pio nei primi anni ’20 del secolo scorso, senza filtri e senza romanzi, la verità di chi aveva vissuto in stretto contatto con il Santo di Torino. Padre Pio allora comunica a Maria Josè, in un periodo non sospetto, (durante la seconda guerra mondiale, quando la società di comodo, Hitler/Mussolini, vince alla grande su tutti i fronti bellici ndr) di prepararsi, perché il Regno, “la Monarchia finirà presto, ma un altro ramo di casa Savoia risorgerà dalle ceneri”. Quello di Aimone di Savoia. Che fino a pochi mesi fa viveva e lavorava in Russia, dove era responsabile di un grande colosso commerciale, la Pirelli, con un ruolo importante. Da alcuni mesi vive a Milano, in Italia, ritornando nel luogo dove è nato, dove risulta essere: Pretendente al Trono d’Italia. Nella cripta di padre Pio, sotto la chiesa Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo, esiste un bassorilievo in bronzo, grande alcuni metri, che è posto sulla destra appena si scende nel luogo sacro, dove la salma di padre Pio ha riposato per circa mezzo secolo, prima di essere esposto al pubblico. In questa opera d’arte, dal titolo emblematico ”

Maestà e bellezza gli stan dinanzi”, fatta di materiale resistente anche alle bombe (la profezia resisterebbe anche sotto bombardamenti nemici e degli alleati ndr), c’è un fanciullo (Aimone di Savoia, come risulta dalla scritta sul laterale del bronzo ndr), con il collare dell’Annunziata, il fregio che il prossimo Re d’Italia dovrà indossare. Nell’opera d’arte monumentale, realizzata nel 1968, che i Frati Cappuccini e soprattutto padre Gerardo Di Flumeri (nato a Deliceto (Fg) il 5 gennaio del 1930 è morto a San Giovanni Rotondo (Fg) 8 maggio 2005; vice Postulatore della Causa di Beatificazione di padre Pio, suo confratello.

Per diversi anni direttore del mensile “La voce di padre Pio”. Fu scrittore e sacerdote serio, nel suo ruolo storico, nella storia del Santo ndr), hanno voluto fortemente pubblicare, c’è scolpito pure il nome di Aimone di Savoia, oltre alla figura di padre Pio, che gli va incontro mantenendo tra le braccia un agnellino. Per essere molto chiari, espliciti; che quando il futuro avverrà, padre Pio lo sapeva decine di anni prima. Il 16 giugno del 2002 a Roma in piazza San Pietro, la Chiesa decretava Santo padre Pio; tutto il mondo era in quella piazza, politici, fedeli e religiosi…per partecipare alla grande festa dello Stato Vaticano, assieme a quello Italiano. L’unico che non era presente a Roma, era il Principe Aimone di Savoia, che in modo piuttosto riservato, era a Foggia. Il giorno prima, per un convegno sulla figura di padre Pio, accolto anche da Giuseppe Saldutto, e da un folto gruppo di amici simpatizzanti della Monarchia e il 16, giorno della Canonizzazione, stava a San Giovanni Rotondo a pregare sulla cripta di padre Pio, vicino alla salma del Santo e alla scultura, che riguardava il suo futuro. Padre Pio ha benedetto la Regina Maria Josè di Savoia e consolando la Nobildonna, quando era in esilio dall’Italia, continuando a tenere una corrispondenza epistolare con padre Pio. Su uno scritto il Santo affermava: “non preoccupatevi, la Monarchia ritornerà in Italia e un suo parente diventerà Re”. Alessandro Swetchine, Ministro plenipotenziario della Russia, risulta essere tra i pellegrini illustri della prima ora da padre Pio. Giunge a San Giovanni Rotondo, prima dell’avvento del fascismo, viene in Italia per incontrare “il novello Rasputin”.

Per cercare un’intesa e produrre una relazione segreta, non a distruzione immediata, ma che duri nel tempo, per il suo Paese: l’amata Russia. Per cui, grazie a Aimone di Savoia e padre Pio, il nostro Paese è ritenuto dalla Russia parzialmente protetto. L’ultima Chiesa, quella istituita da Papa Francesco, non lo sarebbe. Grazie anche al team di Architetti foggiani impegnato nelle ricerche storiche su Padre Pio, formato dal Marchese Giuseppe Saldutto giornalista, gli architetti Maria Grazia Gesualdi, Gaetano Centra, il coordinatore Dario Zingarelli, Gaetano Lombardi, Valeria Di Toro, Antonella Pia Racano, la storia di San Giovanni Rotondo si sta arricchendo di tante notizie inedite, in merito ai veri protagonisti della costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza. Dario Zingarelli (architetto e ricercatore di 53 anni), sostiene che: “così come in Gran Bretagna, la classe aristocratica ha un enorme peso anche sul Prodotto Interno Lordo, allo stesso modo in Italia, la classe aristocratica potrebbe fornire un suo contributo determinante, incidendo sul P.I.L.

Perché l’Aristocrazia Italiana ha origini antichissime nel nostro Paese. Però la sconfitta dell’Italia, nella seconda guerra mondiale, ha determinato una rilevante frattura all’interno delle famiglie aristocratiche italiane. Frattura che non si è mai più ricomposta, ancora oggi, perché molti aristocratici si schierarono chiaramente con Vittorio Emanuele III, uscendone sconfitti insieme a lui. Invece, Sua Altezza Reale Aimone di Savoia, rappresenta la parte degli aristocratici d’Italia, che non hanno colpe dirette per la sconfitta dell’Italia nell’ultimo conflitto. La vera storia, riguardo al referendum del 1946, è tutta da riscrivere. Perché è proprio nel referendum che si celano i misteri della Repubblica Italiana”. Ad aggiungersi all’enorme coro che studia la profezia di padre Pio, c’è anche un figlio spirituale del Santo, Piero Drioli, di 64 anni, che da Milano ci telefona per conto di padre Pio e ci ricorda la profezia di Malachia, riguardante l’insediamento dell’ultimo Papa: di un “Papa Nero”! Affermando: “Ho visto, Papa Francesco…in carica prima di Pietro II e dopo il predecessore dimesso, che sarebbe Benedetto XVI. Il “comandante” dei Gesuiti si chiama anche “Papa Nero”. La profezia di Malachia, prende forma in questo periodo di tribolazione per la Chiesa, in transizione con il nuovo Mondo, annunciato da tanti Profeti e Veggenti…Anche Luigi Gaspari raccomandava di pregare. Prendi il libro dell’Apocalisse: ci sarà un grande Pontefice e un grande Monarca! Chiaramente noi non possiamo saperlo…Credo proprio, che si convertiranno tutti al cristianesimo! I saggi, in fondo in fondo, si convertiranno”.

