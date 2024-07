Si informano i cittadini che, con Determina n. 1095 del 26 giugno 2024, è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse finanziabili, ammesse non finanziabili e l’elenco delle domande escluse nell’ambito della misura regionale Reddito di Dignità 2023.

Gli esiti sono visibili utilizzando esclusivamente il codice pratica, rilasciato al momento della presentazione formale della domanda a mezzo del portale “Puglia Sociale”.

Si precisa che le risorse destinate all’Ambito Territoriale di Manfredonia sono sufficienti ad erogare il sostegno economico per n. 47 richiedenti, come specificato nell’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1300 del 13/12/2023, per cui le domande ammesse non finanziabili sono in una posizione successiva alla 47esima.

La graduatoria potrà subire uno scorrimento a seguito di revoche disposte d’ufficio o di rinunce da parte dei cittadini richiedenti.

I beneficiari che non si trovano in posizioni utili, possono presentare, entro il 15 luglio 2024, richiesta motivata e per iscritto di riesame o sostenere ricorsi avverso la graduatoria, ai sensi dell’Art. 10 bis della L. 241/90.

Le suddette richieste di riesame, corredate della seguente documentazione riferita all’anno di inoltro dell’istanza:

ISEE;

permesso di soggiorno;

stato di famiglia;

documento di riconoscimento in corso di validità,

dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it

Per informazioni contattare il RUP della Misura – Dott.ssa Rosalba GABRIELE

n. tel. 0884/519618 – dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 14:00.

(nota stampa).