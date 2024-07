Manfredonia. Con recente provvedimento, il neo sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha decretato di conferire in via provvisoria e fino a nuovo provvedimento in materia l’incarico di direzione del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” del Comune di Manfredonia all’Ing. Barbaro Lucio.

Al citato dirigente sono attribuite le funzioni afferenti alla predetta Struttura cui è assegnato, L’indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del processo di pesatura da parte del Nucleo di Valutazione.