Manfredonia. Un incontro interlocutorio, una fase “embrionale”, quello svoltosi ieri nell’aula del Consiglio comunale per la formazione della Giunta.

Solo otto (24 giugno 2024) i giorni dall’esito del ballottaggio. Dunque, è realmente una fase iniziale e di confronto.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, ieri hanno presenziato all’incontro in Comune 1 o 2 delegati per lista (tutte della maggioranza a sostegno di La Marca sindaco) e dunque: PD, CON, Progetto Popolare, Molo 21, Europa Verde – La Marca Sindaco, Manfredonia Civica.

Presente naturalmente il neo sindaco La Marca.

Durante l’incontro sono state analizzate le 3 direzioni delle liste. Una parte spinge per la scelta degli assessorati sulla competenza, anche ricorrendo a tecnici esterni, chi (il Pd) sul rapporto preferenze ottenute al primo turno – ruoli di governo (il Pd è stata la lista più votata al I turno, 5 i consiglieri espressi a oggi, 3 gli assessorati chiesti), chi ancora (in primis Manfredonia Civica) prediligendo una figura politica, di esperienza, anche se non meramente tecnica.

E il sindaco La Marca? Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it non si è ancora espresso, ha ascoltato i referenti delle liste, esortandoli alla massima responsabilità, quasi in attesa di una decisione che venga dall’esterno, per essere vidimata. Il tutto ricordando che l’ultima parola per la scelta degli assessori spetterà per forza di cose allo stesso La Marca.

La Marca che è stato nuovamente contattato stamani da StatoQuotidiano.it per una dichiarazioni sugli incontri, ma inutilmente. Così per la richiesta di confronto con gli altri candidati, così ora: La Marca non risponde al telefono. Il suo staff ha scelto questo. Così per i confronti, così per le interviste, così – tra il serio e il faceto – per esibirsi come cantante. “Mi hanno detto che durante le elezioni non potevo cantare, se avessi vinto sì”. Ed eccoci qua e giù con il concerto di ringraziamento.

Un concerto nel quale La Marca è stato forse per la prima volta realmente se stesso: dinamico, attivo, ironico, senza rifugiarsi nella lettura di appunti e slogan di partito. Perché questo? Perché la figura di La Marca a oggi, probabilmente tra 3 anni parleremo di un grande Amministratore, lungimirante, preparato, il migliore nella storia della Città, è quella di un artista, una persona che ha impegnato i suoi anni in questioni sociali, elaborazione di progetti, coordinamento e nell’affrontare le criticità correlate all’accoglienza degli immigrati.

Durante la quarta puntata di “Stato in Diretta” svoltasi ieri negli uffici del porto turistico Marina del Gargano, come direttore responsabile di StatoQuotidiano.it ho rivolto questa domanda a Saverio Mazzone e Francesco Schiavone, dato che per entrambi si era vociferata una candidatura a sindaco qualche anno fa e nelle ultime Amministrative (vociferare vuol dire: si era ipotizzato non ufficializzato): “Perché da anni la Città di Manfredonia non riesce ad esprimere una figura politica di rilievo, che conosce le dinamiche politiche locali, amministrative, appassionata di politica e questioni locali e per supplire alla stessa ha dovuto ricercare una persona esterna, quasi all’asciutto di numerose dinamiche, anche perché più vicino a una cultura non sipontina?”.

Così hanno voluto i referenti della maggioranza di centrosinistra. “E’ un uomo, è preparato, è una persona perbene, da anni conosce il settore sociale, fondamentale per le esigenze di una comunità, conosce le dinamiche locali, è l’unico nome – è stato detto durante “Stato in Diretta” – in grado di tenere unita la nostra maggioranza”. Il timore è che piaccia a tanti per la libertà lasciata nelle scelte. Quest’analisi non esclude gli altri candidati a sindaco del primo turno da analoghe critiche oggettive.

La vera questione è, personalmente: la difficoltà da anni della città di Manfredonia di esprimere una figura di candidato a sindaco forte politicamente, cultore di questioni amministrative e di dinamiche locali.

Per la formazione della Giunta, a breve un incontro tra i segretari delle liste, probabilmente entro il 20 luglio la scelta finale.