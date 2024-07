Manfredonia. “Attività di controllo e tutela dell’ambiente, del territorio e della qualità della vita. La polizia municipale svolge anche l’importante compito di garanzia del rispetto di tutte le norme e le ordinanze emanate dai comuni. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell’ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati, esercita le seguenti funzioni: a) polizia amministrativa locale; b) polizia edilizia; c) polizia commerciale e tutela del consumatore; d) polizia ambientale e ittico-venatoria; eccetera“.

“La Polizia locale svolge le attività che assicurano vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi (D. Lgs. 112/98, art. 159, primo comma). Chi è il capo della Polizia Locale? 65/86 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” il quale dispone: << Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo >>. Che mansione ha la Polizia Locale? Ha generalmente compiti di tutela della sicurezza urbana e ordine pubblico, nonché funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia edilizia, ambientale e tributaria”.

Giuseppe Marasco chiaramente dice: a Manfredonia attualmente sulla carta dovrebbero esserci 29 unità della polizia locale, entro quest’anno 2024 altre quattro unità vanno in pensione e il Corpo di Polizia Locale si riduce a 25, ma non tutti le 25 unità sono disponibili, per legge 104, per ferie, per riposo, eccetera, il territorio è scoperto, soprattutto le periferie, le frazioni, manca la pattuglia rurale soppressa da alcuni anni, invita quindi la nuova amministrazione a riflettere sulle normative del settore, che stabiliscono chiaramente quanti agenti devono essere in servizio: “Manfredonia è sotto organico e non bisogna dimenticare che il personale a differenze degli amministrativi lavora 7 giorni su 7” nelle calamità naturali è impegnato giorno e notte. Giuseppe Marasco ribadisce: “abbiamo bisogno di più vigili, per un corretto funzionamento del settore a tutela della popolazione. Ovviamente si deve poter assumere anche negli altri settori carenti di personale, che sono in sofferenza”.