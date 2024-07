Prima assoluta. L'avvocato Raffaele Di Sabato eletto Presidente Regionale del comitato CRI PUGLIA

Manfredonia. Importantissima notizia per Manfredonia. Con recente provvedimento, l’avvocato Raffaele Di Sabato è stato eletto Presidente Regionale del comitato CRI PUGLIA.

Si tratta della prima volta in assoluto che un presidente regionale proviene dalla provincia di Foggia e in particolare “dal Comitato Cri di Manfredonia che ho fondato nel 1996. “Siamo i sopravvissuti del primo corso, Caterino Michele, Raffaele Di Sabato e Gianfranco Di Sabato”, dice Michele Caterino in una nota.

