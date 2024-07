Manfredonia. Si svolgerà domani, mercoledì 3 luglio, a partire dalle 11:30, la conferenza stampa per illustrare il contenuto del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia per lo smantellamento dei nastri trasportatori del Porto industriale di Manfredonia.

L’incontro è fissato presso il varco di security alla radice del Bacino Alti Fondali del porto di Manfredonia e l’illustrazione proseguirà alla Darsena Boat sulla Riviera Acqua di Cristo.

Alla conferenza stampa partecipano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale a Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture Raffaele Piemontese, l’assessore regionale ai Trasporti Debora Ciliento, il neo-commissario straordinario dell’ADSPMAM contrammiraglio Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, il presidente del Consorzio ASI Agostino De Paolis e i sindaci di Manfredonia Domenico La Marca, di Mattinata Michele Bisceglia e di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo.