BARI – Un nuovo scandalo scuote il mondo dell’avvocatura. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri, mentre altre 15 risultano indagate a piede libero, nell’ambito di una delicata inchiesta della Procura di Bari su gravi irregolarità nelle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense, svoltosi nel dicembre 2014 presso la Fiera del Levante.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati – in totale 18 persone tra avvocati, membri della commissione esaminatrice e procuratori legali – sono accusati, a vario titolo, di falsa attribuzione di un lavoro altrui, falso ideologico, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, corruzione e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla magistratura barese e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, vi sarebbe un sistema illecito ben organizzato, con una vera e propria “centrale operativa” allestita in un appartamento della città. Qui, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbero svolte la redazione e la preparazione dei compiti scritti, poi introdotti clandestinamente nei padiglioni della Fiera del Levante, sede ufficiale dell’esame, e consegnati a determinati candidati in fase di valutazione.

La Procura parla apertamente di un “gruppo di lavoro” costituito con finalità precise: assicurare a soggetti selezionati il superamento dell’esame, mediante elaborati redatti da altri, con modalità fraudolente e in violazione delle più basilari regole di trasparenza, equità e legalità.

L’attività investigativa, frutto di un lungo lavoro di intercettazioni, acquisizioni documentali e testimonianze, ha portato alla luce una rete ramificata di connivenze tra figure istituzionali e candidati, con il sospetto che alcuni membri della commissione o persone a loro vicine abbiano rivelato in anticipo i contenuti delle tracce d’esame o abbiano facilitato l’introduzione degli elaborati falsi.

Gli arresti – eseguiti su ordinanza del giudice per le indagini preliminari – riguardano soggetti ritenuti centrali nell’organizzazione logistica e nella gestione materiale del sistema. Le misure cautelari sono state motivate dal pericolo di inquinamento delle prove e dal rischio di reiterazione del reato, dato il ruolo di rilievo ricoperto dagli indagati nel contesto professionale e giudiziario locale.

Il danno stimato dalla Procura non è solo economico – in quanto trattasi di una truffa ai danni dello Stato, con indebite attribuzioni di titoli professionali – ma anche istituzionale e reputazionale, poiché viene minata la credibilità dell’intero sistema di selezione dell’avvocatura in Italia. La figura del professionista del diritto, infatti, dovrebbe fondarsi su principi di merito, etica e legalità, valori che – secondo gli inquirenti – sarebbero stati platealmente traditi.

La notizia ha suscitato profondo sconcerto negli ambienti forensi, dove si moltiplicano le richieste di chiarezza e di accertamento rigoroso delle responsabilità. Anche il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Bari seguono con attenzione l’evolversi della vicenda, riservandosi di intervenire con eventuali procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti coinvolti.

Il Ministero della Giustizia, nel frattempo, ha chiesto relazioni dettagliate sull’accaduto, e non si esclude l’apertura di un’inchiesta interna sull’organizzazione e la vigilanza delle sessioni d’esame svolte in quegli anni.

Intanto, l’indagine potrebbe allargarsi: gli inquirenti stanno esaminando altri casi sospetti e possibili collegamenti con sessioni d’esame successive, nel tentativo di accertare se si sia trattato di un fenomeno isolato o dell’esistenza di un meccanismo ripetuto nel tempo, in grado di alterare l’accesso alla professione legale su scala più ampia.

Quel che emerge, al momento, è l’immagine allarmante di un sistema parallelo, dove la preparazione individuale e il merito venivano soppiantati da pratiche corruttive e dalla logica dell’intermediazione illecita. Un campanello d’allarme per le istituzioni e per l’intero mondo forense, chiamati ora a reagire con fermezza e a ripristinare fiducia, legalità e trasparenza.

Lo riporta l’ANSA Puglia.