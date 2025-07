Diffamazione ai danni di Davide Grittani: condannato il direttore de l’Attacco Piero Paciello

Diffamazione ai danni di Davide Grittani (in foto): condannato il direttore de l’Attacco Piero Paciello ph ILLIBRAIO

FOGGIA – Il direttore del quotidiano l’Attacco, Piero Paciello, è stato condannato dal Tribunale di Foggia al pagamento di una multa di 3.500 euro, oltre alle spese processuali, per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni dello scrittore e giornalista Davide Grittani. Il procedimento, celebrato davanti al giudice monocratico Maria Rosaria Renzetti, ha avuto origine nel settembre 2022, a seguito di un intervento pubblico di Paciello in difesa dell’imprenditore Michele D’Alba e della cooperativa Tre Fiammelle, oggetto in quel periodo di un approfondimento giornalistico pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno a firma dello stesso Grittani.

Nel video della rubrica Detti&Contraddetti, Paciello definì Grittani “scrittore di provincia”, sostenne che fosse “in cerca di impiego dopo essere stato defenestrato dall’incarico di portavoce dell’Università di Foggia”, e attribuì la motivazione dei suoi articoli a una presunta “rivalsa verso l’ex rettore Pierpaolo Limone”. Durante il processo, durato da settembre 2024 a maggio 2025, è emerso che tali affermazioni erano false e lesive dell’onorabilità professionale di Grittani. I giudici hanno infatti accertato che:

Grittani è l’unico scrittore foggiano candidato tre volte al Premio Strega ;

; Non fu licenziato dall’Università di Foggia, ma rassegnò spontaneamente le dimissioni ;

; Nessuna correlazione temporale con l’ex rettore Limone, essendo trascorsi 27 mesi dalle dimissioni all’inchiesta giornalistica ;

; Grittani non era “in cerca di impiego”, ma già impegnato come consulente di comunicazione e curatore editoriale a livello nazionale.

Al termine del processo, lo scrittore ha commentato così la sentenza: “In un mondo ideale avrebbe dovuto costituirsi parte civile anche l’Università di Foggia, poiché la collaborazione tra l’Ateneo e la coop Tre Fiammelle fu l’inizio della deriva etica della massima istituzione culturale del territorio. Ringrazio l’avvocato Marco Scillitani, per aver difeso le ragioni oltre ogni committenza e per aver intercettato il bisogno di difendere innanzitutto la dignità”.

La vicenda rappresenta un caso esemplare sui limiti del diritto di critica e sull’importanza della veridicità nell’informazione, soprattutto quando coinvolge figure pubbliche e istituzioni accademiche.