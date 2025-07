Doppio appuntamento alle Isole Tremiti per l'attore e scrittore Marco Bonini

Marco Bonini, noto attore di film e fiction di successo, ma anche produttore, scrittore, sceneggiatore e montatore, sarà il “Povero Ulisse” che, il prossimo fine settimana (5 e 6 luglio), trova ristoro alle Isole Tremiti.

Un doppio appuntamento per l’autore e interprete di “Povero Ulisse” sabato prossimo, 5 luglio, sulla veranda dell’Hotel Eden con una versione ridotta del suo spettacolo. Le “insule Diomedee”, quindi, così chiamate dai greci, questa volta avranno come protagonista un altro grande eroe leggendario, ma con una particolarità: Bonini porta in scena un Ulisse saggio e astuto, ma anche un po’ opportunista. La metafora perfetta dell’uomo occidentale moderno. Un monologo attraverso il quale Ulisse accompagnato dalle diverse figure femminili con cui si rapporta, mette in evidenza le contraddizioni di un uomo il quale nonostante il profondo amore per Penelope, l’affetto per il figlio Telemaco e il grande rispetto per il padre Laerte, ha comunque il forte desiderio di partire per diventare esperto del mondo, ma resta ossessionato dal ritorno.

Appuntamento alle 20.30 L’ingresso aperto a tutti, sino ad esaurimento posti.

Il giorno dopo, domenica 6 luglio, Bonini sarà il primo ospite della rassegna organizzata dalla Proloco delle Isole Tremiti “Caro amico ti dico, così mi racconto un po’”, dove i personaggi parlano di sé stessi attraverso un libro e un disco a loro scelta. Bonini ha scelto come libro il suo ultimo lavoro, “L’amorevole grado di separazione”, e come disco “Io, tu, noi tutti” di Lucio Battisti.

Appuntamento alle 21 sul Montone dell’Isola San Nicola

La rassegna proseguirà nel corso dell’estate con altri importanti ospiti Daniela Poggi attrice e conduttrice televisiva, Antonio Maria Vasile presidente di Aeroporti di Puglia, Domenico Iannacone giornalista e regista, e Debora Villa attrice.