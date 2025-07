Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: "Un Vietnam, ho repulsione della mia vita passata"

MILANO – C’erano una volta i Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni sembravano una coppia felicissima e molto affiatata, ma forse era solo apparenza. E’ il rapper a parlarne con lo youtuber Gabriele Vagnato, facendo riferimento al “Vietnam del mio matrimonio”.

E ha detto anche: “Ho la repulsione della mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me”.

Ora con la ex moglie sono agli antipodi, e l’unico punto di contatto sono i figli Leone e Vittoria: “Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma, perché tanti padri non sono nella mia stessa situazione”.

Il gossip con Clara e il “Vietnam” di Fedez

“Quando succedono queste cose con Clara rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio” ha raccontato Fedez. Si è parlato molto di un presunto flirt tra lui e la cantante, che però i diretti interessati hanno smentito.

C’è tra loro un bellissimo rapporto che ha portato anche alla nascita del singolo “Scelte stupide” ma nulla più.

A proposito degli scatti in cui sembravano baciarsi ha commentato: “La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia fatta con l’intelligenza artificiale. Perché è impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci”.

Tabula rasa del passato

Della sua vita di prima, Fedez ha fatto tabula rasa: “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki.

Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato nulla.

Ho la repulsione della mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”.

La gestione di Leone e Vittoria

Nella separazione di Fedez e Chiara Ferragni sono coinvolti anche i loro due figli, Leone e Vittoria, che non appaiono più sui social da quando il rapper e l’influencer si sono lasciati.

“I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare.

Così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”, ha detto Federico. Ma non manca una frecciatina alla sua ex: “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate, ma lavorando ne ho bisogno e allora c’è mio padre”.

Lo riporta tgcom24