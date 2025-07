Manfredonia, addio a Mario Verrini: si è spento a 63 anni. "Grazie per la tua generosità"

Si è spento all’età di 63 anni Mario Verrini, pensionato, figura conosciuta e stimata a Manfredonia. Circondato dall’affetto dei suoi cari, ha lasciato la vita terrena il 1° luglio 2025.

A darne il triste annuncio la moglie, le figlie, i generi, il fratello, insieme ai nipoti e a tutti i familiari.

I funerali si terranno mercoledì 2 luglio alle ore 17:30 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie. Dopo il rito, il corteo funebre proseguirà verso l’ultima dimora.

In segno di rispetto verso la volontà della famiglia, si chiede di non inviare fiori ma di preferire eventuali donazioni alla Fondazione ANT.

“È venuta a mancare una persona speciale. Un uomo che ha fatto tanto per le sue figlie, che non si è mai tirato indietro quando qualcuno aveva bisogno: era sempre pronto a tendere una mano. Ora sei volato in cielo, Mario, ma qui sulla terra in tanti ti hanno voluto bene e continueranno a ricordarti per la tua generosità e la tua umanità. Grazie per la tua presenza, per tutto quello che hai fatto e per l’esempio che hai lasciato“, scrive un amico in una lettera inviata a StatoQuotidiano.it.