Manfredonia, Raffaele Fatone nuovo presidente del Rotary Club

MANFREDONIA (FOGGIA) – Raffaele Fatone, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Manfredonia, ha annunciato il suo impegno nel proseguire con entusiasmo e responsabilità il percorso di crescita della città.

Con gratitudine verso la presidente uscente Patrizia Piemontese e il direttivo, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto finora e la volontà di continuare a costruire un futuro condiviso.

Il tema che guiderà questa nuova fase sarà: “Insieme per il territorio”, un invito all’azione collettiva, all’ascolto attento e alla responsabilità verso le persone e l’ambiente.

Raffaele Fatone ha evidenziato come i cittadini non siano solo destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti attivi di progetti che si focalizzano su legalità, sicurezza e sostenibilità.

Un anno di impegno concreto

Con spirito rotariano, entusiasmo e senso di comunità, l’obiettivo è rendere questo anno un periodo ricco di iniziative vive e generose.

La nuova squadra lavorerà con dedizione per promuovere valori fondamentali come la legalità e la tutela dell’ambiente, coinvolgendo attivamente i cittadini in un percorso condiviso di crescita civile.

Raffaele Fatone conclude affermando: “Sarà un anno vivo, generoso e rotariano. Con spirito di servizio, continueremo a fare la nostra parte per una Manfredonia più giusta, sicura e sostenibile.”