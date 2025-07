MANFREDONIA – 1 luglio 2025. Il Comune di Manfredonia ha ufficializzato, con determinazione dirigenziale n. 1205/2025, l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva indetta per l’assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un funzionario amministrativo da destinare all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

La selezione è stata avviata ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, che consente ai sindaci di dotarsi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, al fine di supportare l’azione politico-amministrativa attraverso figure professionali scelte intuitu personae.

L’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 1016 del 4 giugno 2025, è stato pubblicato sul portale inPA, piattaforma nazionale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Il termine per l’invio delle domande era fissato al 21 giugno.

Secondo quanto comunicato dal dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, dott. Tommaso Gioieni, sono state 13 le candidature regolarmente pervenute, tutte attraverso la piattaforma dedicata. L’ufficio competente ha provveduto a effettuare la verifica preliminare dei requisiti di ammissione previsti dal bando, riscontrando la regolarità formale di tutte le istanze.

Nel rispetto delle previsioni dell’avviso, le candidature verranno trasmesse al Sindaco, che procederà alla selezione del candidato prescelto. La valutazione avverrà mediante esame comparativo dei curricula e successivo colloquio individuale. Si precisa che tale procedura non è di tipo concorsuale, non prevede l’attribuzione di punteggi né la formazione di graduatorie, e non attribuisce alcun diritto all’assunzione automatica.

L’incarico, di natura fiduciaria, sarà eventualmente conferito a seguito di un giudizio discrezionale da parte del primo cittadino, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione. La figura selezionata ricoprirà il ruolo di “Specialista amministrativo” con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, e sarà impegnata per 18 ore settimanali con contratto a tempo determinato.

Come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013), la determinazione dirigenziale è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia.