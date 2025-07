Manfredonia — Nelle notti di Cava Gramazio, tra sabato e domenica, il silenzio del sonno è diventato un lontano ricordo. Le urla sguaiate, i motori che ruggiscono, i clacson suonati senza alcun motivo e i latrati continui dei cani lasciati incustoditi nei condomini sembrano dipingere il quadro di una terra senza regole. “Sembra il Far West”, racconta un cittadino esasperato, che ha deciso di scrivere alla nostra redazione mantenendo l’anonimato, per denunciare la situazione ormai insostenibile in cui versa il quartiere.

“La notte, specialmente nel fine settimana, qui è una barbarie. Giovani che gridano a squarciagola fino alle tre del mattino, auto che sfrecciano con sgommate, musica ad altissimo volume, clacson suonati per gioco. In più, cani che abbaiano per ore, lasciati soli nei balconi o nei cortili condominiali. È una condanna per chi è costretto a vivere qui. Una vera e propria tortura per chi ha bambini piccoli, anziani, o semplicemente bisogno di riposo”.

Il racconto del residente si fa più cupo quando parla di sicurezza. “Ci sono troppi tossicodipendenti, troppi spacciatori in giro. Lo si vede, lo si percepisce. Eppure nessuno sembra voler intervenire. Ogni tanto si parla di raccolte firme, ma servono a poco. Servono controlli, servono pattugliamenti regolari, serve presenza delle forze dell’ordine. La realtà è che questa zona è completamente abbandonata. E noi cittadini onesti siamo prigionieri”.

Il tono è accorato, ma lucido. La denuncia si estende anche alla situazione abitativa: “Vorrei andarmene, ma non ci sono case disponibili. Nessuno costruisce alloggi popolari, nessuno pensa a chi vive con stipendi bassi e non può permettersi soluzioni alternative. Siamo al punto zero. Chi può scappa. Chi resta, resiste nel degrado”.

Il paradosso del silenzio istituzionale

A colpire maggiormente in questa testimonianza è l’apparente disinteresse delle istituzioni. Nonostante i segnali siano chiari, e le lamentele dei residenti ricorrenti, sembra che poco sia stato fatto negli ultimi anni per migliorare la vivibilità del quartiere. Cava Gramazio, pur non essendo una zona periferica in senso stretto, sembra essere uscita dal radar di attenzione di chi dovrebbe garantire ordine, legalità e qualità della vita urbana.

I problemi evidenziati dal cittadino anonimo sono in effetti facilmente verificabili. Un semplice sopralluogo notturno conferma il caos notturno: schiamazzi continui, motorini e auto che sfrecciano indisturbati, gruppi di giovani che si intrattengono nei parcheggi o sotto i porticati, incuranti di chi abita lì vicino. A ciò si aggiungono casi di degrado urbano e segni di microcriminalità, con rifiuti lasciati per strada e comportamenti incivili quotidiani.

Una richiesta semplice: rispetto e sicurezza

Il messaggio che arriva da questa lettera è chiaro. Non si chiede la luna, non si invoca una rivoluzione. Si chiede ciò che ogni cittadino ha diritto di aspettarsi: rispetto delle regole, sicurezza, tranquillità. “Vogliamo dormire. Vogliamo sentirci sicuri. Vogliamo poter vivere senza dover temere il prossimo. E vogliamo che qualcuno si ricordi che anche noi esistiamo”.

Il residente che ha deciso di condividere questa esperienza ha chiesto espressamente l’anonimato, temendo possibili ritorsioni o semplicemente per evitare di esporsi in un contesto in cui spesso chi denuncia viene isolato. È un dettaglio che dice molto sul clima che si respira nella zona.

L’appello: “Dateci risposte, non solo promesse”

L’appello finale è rivolto alle forze dell’ordine e alle autorità locali. “Non possiamo più aspettare. Serve una presenza costante sul territorio, serve un piano serio per la sicurezza urbana. Servono case popolari, sì, ma anche regole e controlli. Non si può lasciare che l’inciviltà prenda il sopravvento. Questa non è più vita, è sopravvivenza”.